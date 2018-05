Fratelli d’Italia: sbloccare il pagamento degli arretrati alle forze dell’ordine

di Redazione

Sbloccare il pagamento degli arretrati alle forze dell’ordine. “Il pessimo rinnovo del contratto di lavoro per le forze dell’ordine, l’ultimo contentino elettorale della sinistra prima del voto, continua a riservare brutte sorprese ai suoi destinatari: è slittato ancora una volta il pagamento degli arretrati 2016-2017. Il paradosso è la mancanza, dopo la pubblicazione dei decreti, di ulteriori provvedimenti interministeriali: appena si insedierà il nuovo governo rompa gli indugi e intervenga immediatamente per risolvere questa brutta situazione, ci auguriamo che non si voglia continuare ad umiliare gli uomini dello Stato che garantiscono la nostra sicurezza”. È quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli. “Raccolgo la denuncia del sindacato Fsp (già Ugl Polizia) che denuncia questa grave mancanza – sottolinea Donzelli – il rinnovo del contratto per polizia e militari è stato ridicolo alla vigilia del voto è grottesco sia per le pochissime risorse e diritti riconosciuti, che per il metodo. La liquidazione degli arretrati sarebbe dovuta avvenire entro il mese di maggio: gli uomini delle forze dell’ordine saranno costretti all’ennesimo e inaccettabile ritardo”. “Fratelli d’Italia vigilerà attentamente per la tutela dei corpi dello Stato a oggi mortificati e sottostimati – conclude Donzelli – per loro continueremo a chiedere la dovuta valorizzazione e considerazione professionale da garantire con stipendi adeguati e tutele di legge”.