Fratelli d’Italia incalza il sindaco Appendino sulla sicurezza a Torino

di Redazione

“Il tentativo di rapina alle poste nel quartiere Vallette di questa mattina dimostra come la periferia torinese abbia bisogno di un intervento diretto del Governo a fronte del totale abbandono in cui la sta lasciando l’amministrazione Appendino“. Così in una nota Augusta Montaruli deputata di Fratelli d’Italia che prosegue: ” ho presentato un’interrogazione parlamentare e mi auguro che il ministro dimissionario, in carica fino al nuovo governo, voglia prendere in mano la situazione”. “Anche il quartiere Vallette merita un investimento in termini di sicurezza perché la riqualificazione passa anche da lì. L’episodio di stamane non è un caso isolato e non si può più stare a guardare. Le periferie torinesi meritano attenzione e misure mirate ed incisive”, aggiunge mentre Maurizio Marrone dirigente nazionale di Fdi conclude: “portare a Roma la necessità di salvare Vallette dal far west fa la differenza tra il centrodestra e chi si ricorda della periferia solo in campagna elettorale”.