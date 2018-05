Foggia, immigrato segue una donna, l’aggredisce e le strappa il cellulare

di Redazione

Inizialmente ha pedinato la vittima, una donna che stava tornando a casa. Una volta aperto il cancello dell’abitazione l’ha aggredita alle spalle rubandole il cellulare. A finire in manette a Foggia, come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, è un immigrato di 22 anni originario del Gambia.

Foggia, immigrato aggredisce una donna: il precedente

La vittima al momento dell’aggressione stava parlando al telefono con un’amica con gli auricolari. È stata subito trasportata al pronto soccorso degli “ospedali Riuniti” di Foggia per gli accertamenti medici. Intanto l’aggressore alla vista dei militari è fuggito, ma attraverso le descrizioni della donna, gli agenti sono riusciti a risalire a lui e a bloccarlo in un sottopassaggio. Il giovane, trovato senza documenti, è stato arrestato e portato nel carcere di Foggia. Non è la prima volta, si legge poi sul Giornale, che accade un episodio simile nel capoluogo pugliese. Già lo scorso febbraio, un immigrato di 19 anni originario della Guinea aggredì un 50enne foggiano nella stazione ferroviaria, all’alba. In quel caso l’uomo fu ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia per le molteplici fratture riportate al cranio e lungo il corpo ed il giovane aggressore fu arrestato con l’accusa di tentato omicidio.