Florida, arrestato l’uomo che ha sparato nel resort di Trump

di Redazione

È un 42enne di Doral, identificato Jonathan Oddi, l’uomo che ha aperto il fuoco all’interno del resort golfistico Trump National Doral, in Florida. Secondo quanto ha riferito il direttore del dipartimento di polizia di Miami-Dade, Juan Perez, “il soggetto è entrato e ha rimosso una bandiera presente nel retro del complesso, l’ha portata nella hall dell’hotel e ha iniziato a sventolarla gridando slogan contro il presidente Trump”. I poliziotti sono arrivati al golf club intorno all’1: 30 del mattino, dopo che lo staff ha chiamato il 911 per segnalare che gli spari erano stati uditi nella hall dell’hotel. “Aveva una pistola” ha detto Perez, aggiungendo che l’uomo ha sparato colpi contro il soffitto e i lampadari e ha aspettato che arrivassero gli agenti. “Non sappiamo quali fossero le sue intenzioni, ma sappiamo cosa stava facendo in quel momento: stava cercando di far cadere i nostri poliziotti in una specie di imboscata”, ha affermato Perez. Arrivata sul posto, la polizia ha risposto al fuoco colpendo alle gambe Oddi, che poi è stato portato al Centro medico regionale di Kendall. Nello scontro sono rimasti feriti anche cinque ufficiali, uno dei quali ha subito la frattura di un polso. Eric Trump, uno dei figli del presidente, ha ringraziato entrambi i dipartimenti di polizia su Twitter. “Ogni giorno tengono la nostra comunità al sicuro. Vi siamo molto grati”, si legge nel post.