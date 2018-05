Fisco, ultimi giorni per aderire alla “rottamazione” delle cartelle

di Redazione

Tre giorni all’alba. Scade infatti martedì 15 maggio il termine ultimo a disposizione dei contribuenti interessati alla cosiddetta “rottamazione” delle cartelle. Passata quella data, ricorda una nota dell’Agenzia delle Entrate, non sarà più possibile presentare la domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Grazie ai servizi online di Agenzia delle entrate-Riscossione, da cui è arrivato oltre il 50 per cento delle richieste, è possibile presentare la domanda fino alla tarda serata del 15 maggio, quindi anche dopo l’orario di chiusura degli sportelli. Bisognerà però fare attenzione ai limiti di orario indicati sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it.