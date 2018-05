Firenze, spunta un esemplare di tartaruga azzannatrice di 15 Kg: una specie vietata

di

Curiosità, timore, sorpresa: a Fucecchio (Firenze) è stata rinvenuta una tartaruga azzannatrice di 15 kg. Tutto è cominciato da una segnalazione arrivata ai carabinieri, nei giorni scorsi, lungo la Strada Provinciale 436, segnalazione per cui si è reso necessario l’intervento del personale dell’Asl per catturare l’animale.

Trovata (e messa al sicuro) tartaruga azzannatrice di 15 Kg

Un esemplare di 15 kg di tartaruga chelydra serpentina, comunemente conosciuta come tartaruga azzannatrice. Si tratta di una specie originaria del Nord America, oltretutto aggressiva fuori dall’acqua e quindi pericolosa anche per l’incolumità delle persone. In Italia, proprio perché ritenuta una specie particolarmente pericolosa per la salute pubblica, a causa del suo morso simile a quello di un serpente, sono assolutamente vietate la detenzione e la vendita di questa specie di tartaruga. Al momento l’animale rinvenuto a Fucecchio è in buono stato di salute e nutrizione, e viene custodito presso il Presidio Usl di Igiene Urbana a Firenze.