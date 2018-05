Fermo, l’ultima lite con la moglie finisce in tragedia: le urla, le spara, la uccide

di Redazione

Un uomo, dopo l’ultima lite con la moglie, impugna il fucile, lo punta contro la donna ed esplode il colpo mortale. E allora, sembrava una giornata come tante. Un menàge familiare come chissà quanti altri. Un diverbio come tanti che però, stavolta, è finito in tragedia con l’ennesimo femminicidio. L’ultimo uxoricidio.

Fermo, la lite con la moglie finisce in tragedia

Ancora scarse e frammentarie le notizie che arrivano da Ancona, dove, si apprende dal sito del Secolo XIX, che tra gli altri sta dando la notizia in questi istanti, «al termine di una violentissima lite in casa, un uomo ha sparato con un fucile contro la moglie e l’ha uccisa: è accaduto in contrada Pian di Torre a Porto Sant’Elpidio, nel Fermano. Sul fatto indagano i carabinieri di Fermo, dai quali però, al momento, non trapela nulla di più sull’accaduto.