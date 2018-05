Farro Zero – Roma

di Redazione

Farro Zero

Via Rendano, 31/33 – 00199 Roma

Tel. 06/86398741

Sito Internet: no

Tipologia: pizzeria al taglio

Prezzo: margherita 12 €, supplì da 1€ a 1,80€

Giorno di chiusura: Domenica mattina

OFFERTA

La ricerca di materie prime di buona qualità a partire dalle farine con cui vengono impastati pane e pizza, e l’attenzione ai metodi di lavorazione e cottura, uniti ad una certa originalità nel proporre anche gusti particolari accanto alle ricette più classiche fanno di questa pizzeria a taglio una delle migliori della zona. Ci ha convinto in particolare l’impasto croccante, leggero e digeribile fatto con la farina di farro delle pizze che abbiamo provato: la margherita con una gustosa salsa al pomodoro e abbondante mozzarella fresca, e la più saporita gricia, carica di pecorino e pepe, così come vuole la ricetta, con un buon guanciale croccante. Più particolare la pizza con carpaccio di polpo, interessante ma non particolarmente incisiva. Ottimi i supplì, sia quello all’amatriciana, leggermente piccante, sia quello classico, con crosta croccante e interno ben compatto attorno al cuore di mozzarella filante.

AMBIENTE

Il locale non è molto grande ed è dominato dal bancone dove sono esposte le pizze, il pane e i fritti. Intorno c’è qualche tavolo alto in legno e pochi sgabelli cui appoggiarsi. Alle pareti diverse lavagne con scritti gusti del giorno e prezzi.

SERVIZIO

Il personale è vivace e alla mano, molto disponibile a dare spiegazioni su preparazioni e ingredienti. Nota di merito: gestisce bene i momenti di massima affluenza senza far mancare mai una battuta o un sorriso. Da segnalare il servizio delivery serale.

