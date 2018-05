Esplode il “Bye Bye” di Annalisa: boom di visualizzazioni (video)

di Liliana Giobbi

Oltre due milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni, un vero e proprio boom. E il balzo ai primi posti nelle classifiche. Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo, Annalisa colpisce ancora con Bye Bye, un brano destinato a diventare uno dei tormentoni dell’estate.

«Probabilmente, dei sei pubblicati finora, Bye bye è il disco in cui è più presente il modo di scrivere e di vivere la musica che avevo in quegli anni là. E parlo di naturalezza, spontaneità e anche un pochino d’incoscienza», ha detto in un’intervista al Giorno. «La passione per la musica è innata, mentre quella per la scienza me la sono andata un po’ a cercare. Hanno nature diverse, ma pure qualche punto d’incontro come ad esempio la creatività; il cercare di spiegare qualcosa. La fisica prova a spiegare i fenomeni, la canzone sensazioni, emozioni, sentimenti, storie, ricordi, speranze». Il video, giurato nel quartiere Corviale di Roma da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, riprende un gruppo di donne che rappresentano la consapevolezza della proprie identità, dei propri bisogni e della volontà di ricerca della propria felicità. E il punto è uno solo: la felicità. Annalisa ha parlato di Bye Bye anche al Tgcom24: «È il racconto di un cambiamento, ma l’ho capito alla fine: quando l’ho guardato da fuori e mi ci sono vista diversa, più energica, consapevole e autentica di quanto fossi stata sino ad allora. Eppure al contempo così simile a quando bambina la musica per me era scoperta impulsiva, illogica, senza regole, filtri, nulla».