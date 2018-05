Elezioni, nessuno vuole candidarsi: ecco i 7 Comuni in cui non si voterà

di Redazione

AAA sindaco e consiglieri cercasi. In sette Comuni, sugli oltre 700 chiamati al voto per le elezioni amministrative del 10 giugno, la macchina elettorale si è fermata sul nascere: nessuno si è candidato e dunque la guida dei municipi spetterà a un commissario. In gran parte si tratta di municipi già commissariati, dove allo scadere dei termini, nessuna lista è stata presentata. È così che non si voterà, neppure quest’anno, a San Luca, piccolo centro della Locride, che diede i natali allo scrittore Corrado Alvaro, salito spesso tristemente alla ribalta della cronaca per la faida tra clan della ‘ndrangheta calabrese. Per il Comune del reggino non è una novità: basti pensare che un sindaco fu eletto l’ultima volta nel 2008, poi nel 2013 l’amministrazione comunale di San Luca fu sciolta per infiltrazioni mafiose.



Non sarà una novità il commissario neppure per gli abitanti di Rodero (Como) e Magomadas…

