Elezioni a settembre, nel Pd scoppia il panico e Renzi non fa più lo sbruffone

di Mariano Folgori

È durata solo una notte quella strana euforia che ha colto il Pd subito l’annuncio della resa dell’ex premier incaricato, Giuseppe Conte. Con le prime luci dell’alba, la realtà è apparsa in tutto il suo dramma: con le elezioni imminenti, presumibilmente in settembre, il partito di largo del Nazareno rischia un ulteriore, brutto ridimensionamento. Una catastrofe, certo, ancora tutta da valutare, ma una situazione che toglierà il sonno a quei parecchi parlamentari che intravedono con terrore la possibilità di non essere più rieletti. Nelle fila piddine, insomma, la paura fa novanta e sintomo chiarissimo di questa improvvisa inquietudine è il mutamento d’atteggiamento di Matteo Renzi. Oggi l’ex premier non fa più lo sbruffone, tant’è che è quasi implorante l’appello all’unità che rivolge ai suoi amici di partito: «Si andrà molto presto alle elezioni, frutto dell’incapacità di governare di Lega e Cinque Stelle» e «il Pd non deve perdere neanche un secondo a litigare, ma offrire un’alternativa credibile. Repubblicana». Un Renzi così non l’abbiamo mai visto, segno inequivocabile che l’Italia sta vivendo tempi eccezionali e che l’erede, il Pd, di due storiche famiglie politiche italiane (quella comunista e quella democristiana di sinistra) rischia l’estinzione.