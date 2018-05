Ecopascolo, in venti parchi romani arrivano le pecore. Parola di Virginia Raggi

di Redazione

Arrivano le pecore tosaerba nei parchi romani. Il progetto sostenuto da Virginia Raggi e di cui aveva parlato l’assessore all’Ambiente Pinuccia Montanari diventa realtà. Gli ovini saranno dunque utilizzati per la manutenzione delle aree verdi romane più estese nei prossimi due anni, escluso naturalmente il centro città. Il Campidoglio utilizzerà le “pecore tosaerba” per la manutenzione dei parchi mettendo a disposizione aree verdi per un’attività gratuita di fienagione. “Questo protocollo – ha commentato Virginia Raggi – vuole valorizzare una delle funzioni importanti di questa città che è quella agricola. Dobbiamo recuperare questa funzione e lo facciamo con una serie di iniziative che contemplano la cura delle aree verdi e agricole di campagna. Abbiamo iniziato a lavorare, su una prima parte, sia attraverso i mezzi meccanici che con progetti di ecopascolo, ovvero quello che si è detto: le pecore. Alle porte della stagione estiva questa operazione consente anche di mettere in sicurezza alcune aree”. L’ecopascolo sarà sperimentato – spiega Romatoday – nei parchi di Aguzzano, Casacalda, Tobagi, Centocelle, degli Acquedotti, Tor Vergata. E ancora: al parco Palatucci, nei parchi della campagna di Spinaceto, a Tor de’Cenci, in quello di Mostacciano, nel parco Achille Campanile al Laurentino, in quello dell’Orsa maggiore al Torrino. Si sono fatti i nomi inoltre di quello di Pino Lecce a Magliana, di Valle Aurelia, del Pineto, nella tenuta dell’Inviolatella Borghese e in quella dell’Inviolatella-Tor Crescenza-Acqua Traversa.