E’ sicuro: il governo del cambiamento irrita la Ue. Juncker insulta gli italiani

di Antonio Pannullo

E’ confermato: il governo del cambiamento nato in Italia irrita i nervi scoperti della Ue, che ancora non ha elaborato il lutto per il goodbye degli inglesi alla burocrazia asfissiante di Bruxelles. E’ la prova, se mai ce ne fosse bisogno, che le regole della democrazia popolare non vengono comprese nell’Unione europea, dove i commissari non sono eletti da nessuno. Per infangare il nuovo governo itaiano scende in campo nientedimeno che il presidente della commissione europea, Jean-Claude Juncker, oscuro avvocato e politico del piccolo Lussemburgo, le cui parole sprezzanti hanno suscitato la reazione dello stersso presidente del parlamento europeo Antonio Tajani. Ma il problema è un altro. Anche se Juncker smentirà, chiarirà, si scuserà, come ha fatto il suo compare Oettinger l’altro giorno, non si può più nascondere che le loro parole sono quello che tutti nei palazzi dei burocrati europei pensano. Ma vediamo cosa ha detto la massima autorità della Ue: “Amo profondamente la bella Italia (lo ha detto in italiano, ndr), ma non accetterò più che ogni cosa che va male nel Mezzogiorno sia spiegato con il fatto che l’Ue o la Commissione europea non farebbero abbastanza. Gli italiani devono occuparsi delle regioni più povere dell’Italia: il che significa più lavoro, meno corruzione e serietà”. Così il presidente della Commissione ha risposto, durante un evento pubblico a Bruxelles, a una domanda dal pubblico relativa alla disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno d’Italia. “Li aiuteremo, come abbiamo sempre fatto, ma basta con questo giochino di addossare le responsabilità sull’Ue. Un Paese è un Paese, una nazione è una nazione: prima vengono le nazioni”, ha concluso in modo ambiguo.

Dall’Italia reazioni indignate

Come si diceva, l’improvvida esternazione di Juncker per colpire il nuovo governo ha suscitato dure reazioni dall’Italia: “Chiedo al Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker di smentire immediatamente le frasi che gli vengono attribuite, perché se fossero vere sarebbero inaccettabili”. Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani reagisce su Twitter alle frasi attribuite al presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker sugli italiani. Gli fa eco il leader della Lega: “Italiani corrotti e fannulloni? Parole vergognose e razziste”. Così Matteo Salvini all’indirizzo del presidente della Commissione europea. E assicura: “Col prossimo governo vedremo di fare rispettare i diritti e la dignità di 60 milioni di italiani che dall’Europa si aspettano collaborazione, non insulti”. Anche la delegazione del MoVimento 5 Stelle al Parlamento europeo stigmastizza l’intervento inopportuno: “Le affermazioni sugli italiani attribuite al Presidente della Commissione europea sono vergognose e offensive. Ci auguriamo vivamente che queste ricostruzioni siano prive di fondamento. Restiamo in attesa di una smentita immediata di Juncker”.