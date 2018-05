É quasi fatta, la Rai si sbilancia: Baglioni alla guida del Festival di Sanremo 2019

di Redazione

É quasi fatta. Anzi, di più: a detta dello stesso direttore generale della Rai, Mario Orfeo, è più di un augurio: Claudio Baglioni condurrà anche la prossima edizione del Festival di Sanremo.

Del resto, squadra che vince non si cambia, figuriamoci l’allenatore che dalla panchina potrebbe riservare nuove sorprese, tanto da indurre i vertici di viale Mazzini a sbilanciarsi e confermare che un ritorno del cantautore romano sul palco dell’Ariston è ormai cosa fatta. «Nel cda Rai di domani – ha spiegato Orfeo al termine dell’incontro che si è svolto a margine del Festival della Tv di Dogliani – dirò che c’è la disponibilità di Baglioni. Sulla squadra deciderà lui come direttore artistico. Una cosa alla volta». Insomma, Baglioni bis al Festival e forse anche l’atteso ritorno di Fiorello su Raiuno: la Rai apre il 2018 all’insegna dei big, e punta sulla certezza, anche perché, dall’altra parte, specie il sabato sera, c’è la De Filippi. Poi, in chiusura d’incontro, tra botte e risposta con Fiorello e lo scoop su Sanremo, un momento di raccoglimento con il ricordo di Fabrizio Frizzi su cui il direttore generale ha detto: «È stata una perdita tragica. La nostra è stata un’amicizia di solo cinque mesi, ma la sua morte è stata per me un grande dolore. Era un artista completo, non un mediocre. Era un talento della tv, a 360 gradi, ha saputo fare tutto: cantare, presentare, ballare…» E commuovere un Paese intero con la sua prematura scomparsa…