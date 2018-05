Dopo il Nobel bufera sul Pulitzer: si dimette il presidente accusato di molestie

di Redazione

New Yorker e New York Times hanno ricevuto il Premio Pulitzer per le loro mirabolanti inchieste su Weinstein non meno di venti giorni fa. Ma – ironia della sorte- ora il presidente del premio, Junot Diaz, è costretto a dimettersi proprio per molestie, accusato da tre donne, tre scrittrici. L’assegnazione del Pulitzer era toccata al New Yorker per l’intervista ad Asia Argento sulle molestie sessuali. “Le molestie dei puri”, è il bel titolo del “Foglio”. Così come è successo ai moralisti di Stoccolma, agli accademici del Premio Nobel che hanno deciso quest’anno di non assegnare il Premio Nobel per la Letteratura in quanto il marito di una giurata è stato accusato di molestie sessuali. Il capo dell’Accademia svedese che assegna il Premio Nobel per la letteratura, Sara Danius, come sappiamo si è dimessa. Ora, a gettare scompiglio sul premio Pulitzer sono arrivate tre scrittrici che, più o meno congiuntamente, hanno accusato Diaz di averle maltrattate e/o molestate.