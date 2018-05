Di Pietro, la guerra infinita contro Berlusconi: «Un assassino riabilitato…»

di Giorgia Castelli

Antonio Di Pietro, intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, su Radio Cusano Campus, torna ad attaccare Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è tornato candidabile ma l’ex pm non riesce a farsene una ragione. «Torna candidabile – ha detto – ma i cittadini non si devono lasciar prendere in giro da tutti questi portavoce che dicono che finalmente giustizia è fatta. La riabilitazione, proprio per il termine tecnico, significa che uno è riabilitato in quanto è stato condannato, ha scontato la pena, sono passati ulteriori tre anni e può essere riabilitato. È un effetto fisiologico di un procedimento penale che è arrivato alla sua conclusione». Quella di Antonio Di Pietro contro Berlusconi è una guerra infinita: «Non è che se a un assassino danno vent’anni di carcere e una volta esaurita la pena ridiventa innocente. La riabilitazione dice semplicemente che un condannato dopo che sconta la pena può essere riabilitato. Gioire perché si è stati condannati è masochista…».

Di Pietro sul diaolo M5s-Lega

Poi dice la sua sul dialogo governativo tra Lega e M5S: «A Salvini e Di Maio quando Mattarella ha suonato la campanella del tutti a casa avranno fatto quadrato tutti i parlamentari che a casa non ci volevano tornare. Questo è un governo per l’emergenza per restare in Parlamento, non è un governo politico per risolvere chissà cosa…».