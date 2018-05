Di Maio: «Lo spread? L’hanno usato contro Berlusconi, come hanno fatto con noi»

di Redazione

«L’ultimo governo votato dal popolo è stato il governo Berlusconi. Nel 2011 lo hanno buttato giù con la scusa dello spread e hanno fatto la stessa cosa con noi… In Italia le decisioni politiche le prendiamo noi italiani o la finanza internazionale?». Non le manda a dire Luigi Di Maio intervistato a Pomeriggio Cinque. Il suo è un riconoscimento importante del ruolo dalla finanza internazionale per condizionare pesantemente la politica degli Stati attraverso le grandi manovre di mercato. «Dire che il M5S e la Lega volevano far uscire l’Italia dall’euro -aggiunge Di Maio- è una bugia, tant’è vero che in questi giorni avevamo anche detto chiaramente al Quirinale “se volete il professor Conte si pone come garante della non uscita dall’euro dicendolo pubblicamente, facendo interviste su giornali esteri e incontrando capi di Stato’».