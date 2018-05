Di Maio fa l’amorevole con Salvini: «Sono felice, grazie Matteo». Vota la base

di Fortunata Cerri

Di Maio si mostra soddisfatto: «Sono felice». E continua a riempire di elogi la Lega: «Grazie…». Lo fa nel giorno in cui dà il via al voto sul contratto da parte della base pentastellata. Uno stratagemma dialettico per dire che va tutto bene, nonostante siano passati giorni di contrasti con l’intesa che si allontanava. «Oggi si è finalmente definito in tutte le sue parti il contratto per il governo del cambiamento. Sono davvero felice. Sono stati settanta giorni molto intensi, sono accadute tantissime cose, ma alla fine siamo riusciti a realizzare quanto avevamo annunciato in campagna elettorale». Sul blog dei 5Stelle Di Maio fa l’ottimista e si affida alla demagogia: «In questo contratto – scrive – ci sono le persone che ho incontrato in campagna elettorale. C’è la qualità della vita delle mamme che lavorano, ci sono i giovani della mia generazione che pensano al futuro, ci sono le famiglie in difficoltà, ci sono i lavoratori che hanno diritto a un salario dignitoso, gli insegnanti vittime di una riforma scellerata, gli italiani che sono emigrati all’estero, ci sono gli anziani che mantengono intere famiglie con la propria pensione, ci sono gli imprenditori che fanno grande il made in Italy, ci sono le forze dell’ordine che tutelano la nostra sicurezza, ci sono i pescatori, ci sono le vittime di reati di violenza che non devono essere lasciati soli dallo Stato. Ci sono gli italiani». Parole che sembrano più un manifesto di propaganda che un programma di governo.

Di Maio: «In piazza per far conoscere il contratto»

Poi interpella la base che dovrà esprimere il suo parere sulla piattaforma online del movimento.«Per tutta la giornata di oggi – scrive ancora sul blog – a partire dalle 10 e fino alle 20, saranno attive su Rousseau le votazioni sul contratto per il governo del cambiamento. Se voi deciderete che è la strada giusta da percorrere, nonostante quello che dicono tutti i giornaloni italiani e stranieri, nonostante qualche burocrate a Bruxelles, nonostante lo spread, allora come capo politico del Movimento 5 Stelle firmerò questo contratto per far finalmente partire il governo del cambiamento. Adesso è il vostro momento». E annuncia: «Questo week end i nostri attivisti, i nostri iscritti, i nostri portavoce saranno nelle piazze di tutta Italia per far conoscere i contenuti di questo contratto».

Di Maio ringrazia la Lega

Di Maio poi su un video pubblicato su Facebook ringrazia le delegazioni dei 5Stelle e la Lega. «Ringrazio ognuno di voi per essermi stato vicino in questi mesi. Ringrazio tutti i nostri che hanno preso parte al tavolo che in una settimana, in tempi record, ha redatto questo contratto. Ringrazio anche la delegazione della Lega. Ringrazio gli attivisti che non si sono mai fermati».