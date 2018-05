Di Maio, ennesimo scivolone grammaticale sulle doppie. E perfino i suoi fans s’indignano

di Redazione

I lettori più attenti se ne sono accorti subito, perfino i suoi fans, quelli che sul Blog delle Stelle tutti i giorni lo incitano ad andare avanti, a fare il governo con la Lega, a non rinunciare al suo tentativo di fare il governo. Ma quegli errori grammaticali su cui si è fondata la triste reputazione “culturale” di Luigi Di Maio non gli vengono perdonati, anche quando non hanno a che fare con i soliti congiuntivi ma con le doppie, errori su cui abbiamo inciampato tutti, ma alle elementari, non mentre ci preparavamo ad andare al governo. Nel testo pubblicato sul Blog delle Stelle per lanciare la manifestazione del 2 giugno si parla della necessità di fare delle “accellerazioni” e “decellerazioni”, in entrambi i casi con una doppia elle. Duplice errore poi corretto, dopo la segnalazione di Repubblica (foto)

e dei lettori, come dimostra il commento in basso…