Di Maio: “Con Salvini solo un contratto. Non ci fidiamo…” (video)

di Redazione

«I presupposti» per arrivare a un governo «ci sono». «Se riusciamo sarà una bomba, ma in senso positivo. Questo è il momento dei coraggiosi, non dei cuori deboli» per portare avanti una «rivoluzione gentile». A dirlo Luigi Di Maio, in un video su Facebook.

“Trattiamo da 6 giorni, in Germania hanno trattato 6 mesi”

Il leader M5S premette che con Salvini stanno «mettendo a punto un contratto di governo in 6 giorni, in Germania ci sono voluti sei mesi». Si dice sicuro di avere «già ottenuto risultati importantissimi. Eppure vedo tanta ironia, in tanti ci attaccano». I contenuti del contratto? «C’è il nucleo di quel che vogliamo portare a casa, poi verranno i nomi. Non c’è un solo giornale che non tifi per il fallimento di questo tavolo. Ci attacca chi ha paura del cambiamento. Anche oggi c’è qualche eurocrate non eletto che ci attacca, oggi il Ft parla di nuovi barbari… ma come vi permettete? Il M5S ha ottenuto 11 mln di voti, se questo governo si farà avrà 17 mln di persone che lo hanno votato con le due forze politiche che lo sostengono. Ma più arrivano gli attacchi e più mi sento motivato. Riusciremo? Non so, ma io vedo che a questo tavolo stiamo facendo un buon lavoro».

Di Maio si affida alla piattaforma Rousseau

«Nella nostra storia – prosegue – siamo stati sempre una forza politica che correva da sola, e lo abbiamo sempre fatto perché non ci fidavamo degli altri». Ora il M5S è alle prese «con un contratto di governo e non con un’alleanza, è un concetto importante perché noi degli altri non ci siamo mai fidati». Questo «è il momento di capire se vogliamo andare fino in fondo, il M5S c’è e vuole andare fino in fondo». «Sul contratto ci sarà il voto sulla piattaforma Rousseau. Questo sabato e questa domenica ci vedremo nelle piazze con i gazebo M5S» dove «illustreremo punto per punto il contratto» annuncia Di Maio.