Delirio in campo, il fratello di Pogba aggredito dai compagni di squadra (video)

di Redazione

Prima lo scontro fisico in campo, poi alta tensione negli spogliatoi. Ha dell’incredibile l’episodio accaduto in Turchia in cui è stato coinvolto Florentin Pogba, fratello 27enne di Paul, aggredito dai suoi compagni di squadra. Il difensore del Genclerbirligi e fratello del centrocampista del Manchester United è stato violentemente aggredito dai suoi compagni in occasione della sfida contro l’Antalyaspor, persa per 1-0. Tutto è avvenuto quando mancavano pochi minuti al fischio finale. LE IMMAGINI MOSTRANO QUANTO ACCADUTO.

Tutto è successo durante la partita contro l’Antalyaspor, persa 1-0 in casa dalla squadra del franco-guineano. A pochi minuti dalla fine, Pogba, infortunato, si è diretto zoppicando verso la panchina, si è tolto la maglia e ha abbandonato il campo lasciando i suoi compagni in 10 (il tecnico aveva già effettuato tutte le sostituzioni): i compagni però non hanno gradito il forfai bene e lo hanno circondato discutendo nervosamente. Si è accesa una rissa, con l’allenatore a dividere Pogba dai compagni e il difensore che alla fine è rientrato negli spogliatoi “scortato” da altri giocatori del Genclerbirligi. La vicenda non sarebbe finita qui: secondo l’agenzia di stampa turca Dogan, Pogba senior sarebbe stato aggredito anche nello spogliatoio e la situazione sarebbe rientrata solo dopo l’intervento della Polizia. Il Genclerbirligi è penultimo in classifica e rischia la retrocessione in seconda divisione. Incredibile ma vero.