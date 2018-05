“Dalla mitraglietta al microfono”, convegno alla Fondazione di An

di Redazione

Mercoledì 9 maggio alle ore 18.00, nella sala convegni della Fondazione AN, in via della Scrofa 43 a Roma, si terrà la tavola rotonda dal titolo: “Brigate Rosse. Dalla mitraglietta al microfono. Il terrorismo uccide due volte”. Parteciperanno parlamentari, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e personaggi della cultura di Destra. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito web della Fondazione AN.

Porterà il saluto

Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione di An.

Parteciperanno

Piero Sansonetti (direttore del quotidiano Il Dubbio)

Maurizio Piccirilli (giornalista)

Domenico Gramazio (direttore Realtà Nuova)

Ignazio La Russa (vicepresidente del Senato)

Antonio Cornacchia (generale dell’Arma dei Carabinieri)

Roberto Rosseti (giornalista)

Salvatore Veltri (luogotenente dell’Arma dei Carabinieri)

Maurizio Gasparri (senatore della Repubblica)

Moderatore

Adalberto Baldoni (scrittore saggista)