Coropuna – Roma

di Redazione

Coropuna

Via di Pietralata, 149/b – 00158 Roma

Tel. 327/7385881

Sito Internet: www.coropuna.it

Tipologia: cocktail bar / sushi bar

Prezzo: cocktail 10/12€, rolls 10/15€

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

Sulla scia della moda della cucina nikkei, che definisce i piatti nati dalla commistione tra la cultura nipponica e quella peruviana, Coropuna la propone tramite una proposta che si muove tra piatti fusion e tradizionali peruviani per un risultato interessante e soddisfacente. Aperto anche per cena, diventa un buon punto di riferimento per una fruizione notturna grazie all’interessante e originale carta dei cocktails realizzati con alcuni distillati tipici del Sudamerica e del Giappone, come il fresco ed equilibrato El Dorado a base di tequila e miscelato con lime, cannella, arancia, sciroppo di agave e di cannella, o il Kyoto Express a base di sakè e Vermout rosso arricchito con bitter e Talisker 10y vaporizzato. A questi si possono affiancare alcuni rolls realizzati sia con fresco e gustoso pesce, sia con alcune preparazioni cotte come il Coropuna roll, abbondante, compatto e ricco di saporiti ingredienti quali salmone crudo, uova di pesce volante, avocado, spicy mayo e kumquat. Altrettanto gustose anche le altre preparazioni come il fresco e saporito tiradito di spigola marinata, il ceviche di pescado in cui il lime andava a coprire i sapori, e, tra i piatti caldi, i causas de pulpo con quest’ultimo morbido e succoso e il lomo saltado con la carne di manzo tenera e con una salsa di peperoni, patate dolci e peperoncino aji panca.

AMBIENTE

Il locale occupa un affascinante luogo frutto del riutilizzo post industriale che caratterizza la zona di Pietralata. La zona esterna presenta alcuni tavoli, proseguendo all’interno e superata la cucina a vista, si entra nella grande sala con soffitti alti, lucernari, pareti volutamente non rifinite, piante che calano dall’alto in stile tropicale e tanti coperti ben distribuiti tra luci soffuse e musica lounge e sudamericana.

SERVIZIO

Giovanile ma con la giusta formalità e professionalità, così da renderlo veloce e ben organizzato.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –