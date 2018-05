di Redazione

Giuseppe Conte in un video esclusivo pubblicato sul Corriere.it alla domanda “il suo governo ci porterà fuori dall’euro?” risponde che del tema non si è mai parlato e che l’argomento non è nel contratto di programma. Conte non ha voluto rispondere su una sua imminente convocazione al Quirinale. Conte oggi è rimasto a Roma in attesa degli sviluppi sulla crisi di governo.