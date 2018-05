Clamoroso Di Battista: “Contro di noi la congiura dello spread che affossò Berlusconi”

di Redazione

Nel giorno in cui i mercati “fanno sapere” di non gradire il programma economico del possibile governo M5S-Lega, ammesso che i registi occulti non stiano nei palazzi della politica e non nelle borse, perfino il più irriducibile dei pasdaran anti-berlusconiani, Alessandro Di Battista, paragona la situazione a quella che nel 2012 affossò il governo Berlusconi. Con l’arma dello spread, anche oggi sventolata come minaccia da ambienti europei politici e finanziari per spaventare grillini e leghisti sull’ipotesi di possibili governi anti-europeisti.

“A quanto pare i fantomatici mercati sono tornati a farsi sentire. Eppure non aprivano bocca quando si massacravano i lavoratori, si tagliavano le pensioni, si regalavano denari pubblici alle banche private o si smantellava, lentamente ma inesorabilmente, lo stato sociale nei paesi di mezza Europa”, ha scritto su Facebook il “Diba”. Per poi “difendere”, clamorosamente, il governo Berlusconi dalla congiura dello spread che costrinse il Cavaliere a dimettersi. “Sapete quel che penso di Berlusconi – scrive Di Battista – ma una cosa la voglio dire: l’ultimo governo Berlusconi – un governo per me pessimo – è stato l’ultimo governo nato da un voto popolare. E più che gli scandali di B. è stata la congiura dello spread ad averlo abbattuto. Oggi “i potenti senza volto” hanno superato loro stessi. Cercano di buttare giù un governo non ancora nato il quale, proprio per questo, ha il dovere di nascere. E’ il momento del coraggio dunque, del rispetto della sovranità popolare, nessuna distrazione e avanti tutta!”, conclude l’esponente dei Cinquestelle, nelle ore in cui arrivavano catastrofici annunci su crolli delle borse e spread schizzati in alto.