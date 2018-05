Caso Montante, c’è un altro indagato eccellente: è l’ex governatore Crocetta

di Redazione

Anche l’ex governatore Crocetta. C’è infatti un nuovo indagato eccellente nell’inchiesta che due giorni fa ha portato in carcere l’imprenditore Antonello Montante accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. Oggi pomeriggio sono stati notificati alcuni avvisi di garanzia, oltre al Presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro anche anche all’ex Governatore siciliano Rosario Crocetta. L’ex Presidente della Regione siciliana è indagato dalla procura di Caltanissetta per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito. Indagate anche le due ex assessore alle Attività produttive della Sicilia del Governo Crocetta, Linda Vancheri e Mariella Lo Bello. Come si accennava, anche il Presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro è indagato nell’ambito dell’inchiesta che due giorni fa ha portato all’arresto dell’imprenditore Antonello Montante per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. A renderlo noto è stato lo stesso Catanzaro parlando con il sito LiveSicilia.”Ho ricevuto un avviso a comparire quale persona sottoposta a indagini per reati che attengono ai rapporti con la politica, di cui solo oggi vengo a conoscenza – ha spiegato -. Andrò e fornirò ogni elemento utile al fine di agevolare la ricostruzione della verità storica”, ha concluso.