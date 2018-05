Carpisa fa gli auguri alle mamme, ma molte donne non apprezzano (video)

di Redazione

Uno spot per la festa della mamma da parte di Carpisa ha creato vivaci polemiche: nello spot si vedono delle dipendenti chiamate a rapporto da un consulente che le rimprovera per alcune cose che avrebbero trascurato e comunica loro che prenderà provvedimenti. Poi entrano in scena i figli, i quali chiedono alle madri di giocare di più con loro o di andarli a prendere più spesso a scuola o ancora di tornare prima dal lavoro. Alcune delle mamme alla vista dei bambini scoppiano in lacrime. Lo slogan finale è: essere mamma è una fatica che solo una mamma può fare. Sui social moltissime donne hanno criticato l’impianto narrativo dello spot che “colpevolizza” le donne lavoratrici. L’azienda ha così replicato: “A tutte le mamme, che lo hanno apprezzato o che lo hanno criticato, vanno il nostro affetto e i nostri più sentiti auguri…sempre! Grazie per tutto quello che fate mamme. Siete uniche!”.