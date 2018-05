Capone (Ugl) a Confindustria: “Pensioni sono problema da non sottovalutare”

di Redazione

«Il lavoro deve essere priorità assoluta del prossimo governo senza tralasciare l’importanza di rivedere alcune riforme che hanno indebolito e svilito l’occupazione italiana». Così Paolo Capone, segretario generale Ugl, commentano l’intervento di Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, tenuto all’assemblea annuale che si è tenuta oggi. «Come si fa a non voler dare importanza al problema delle pensioni che affligge migliaia di italiani. Ritengo sia grave non voler mettere mano alla riforma Fornero, che ha impattato negativamente sull’occupazione, nonché sul sistema previdenziale e sul relativo ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Per l’Ugl è opportuno implementare una strategia di dialogo con le parti sociali, per avere un confronto integrato su quelle che sono le reali urgenze del nostro Paese. E, di sicuro, il tema pensioni – conclude Capone – ha generato un grave allarme sociale, al pari del Jobs Act che, di fatto, ha mortificato il mercato del lavoro rendendolo eccessivamente flessibile e precario».

Boccia ha chiesto meno enfasi sulle pensioni

«Meno enfasi sulle pensioni e più sul lavoro che deve riacquistare una centralità assoluta», aveva detto il leader di Confindustria, Vincenzo Boccia, dal palco dell’assemblea generale. «Vogliamo un paese che si incammini per la strada maestra del lavoro, prima di tutto ai giovani, e non prenda scorciatoie per quanto allettanti, che possono solo condurre in vicoli ciechi», dice, aggiungendo come il lavoro abbassi anche «il bisogno di garantire chi un reddito non riesce a procurarselo». «Occorre ricucire lo strappo intergenerazionale, spostando l’attenzione oggi troppo rivolta alle pensioni», dice ancora Boccia. «Le pensioni sono importanti, un diritto acquisito e sacrosanto. Ma non possiamo scaricarne l’onere sui giovani, già gravati dal peso di un debito pubblico che non hanno contribuito a generare», ha detto Boccia.