Cambogia, turista italiano dà un pugno a un bancomat: rischia 2 anni di galera

di Redazione

Un turista italiano potrebbe rischiare fino a due anni di carcere in Cambogia per aver rotto un bancomat con un pugno di rabbia, sferrato per non essere riuscito a prelevare denaro. Secondo il quotidiano in lingua inglese Khmer Times, Christian Patella, un cittadino italiano di 40 anni, è stato arrestato a Phnom Penh per il danno provocato allo sportello automatico dell’ABA Bank. «Era arrabbiato con il bancomat perché non riusciva a ottenere i soldi, così ha dato un pugno alla macchina», ha detto il capitano Long Vichet, della polizia distrettuale di Daun Penh, aggiungendo che il turista è detenuto presso la stazione di polizia distrettuale e dovrebbe comparire presso il tribunale municipale di Phnom Penh domani.