Calenda tenta di rianimare il Pd: «Di Maio e Salvini apprendisti stregoni»

di Paolo Sturaro

Il Pd è morto, viva il Pd, Carlo Calenda cerca in tutti i modi di dare una scossa ai suoi. Ancora non ha digerito lo sfratto dal ministero, ironizza («gli scatoloni li avevo portati via, li ho riportati indietro»), usa parole offensive quando parla dell’attenti a quei due, ossia a Salvini e Di Maio. i novelli Roger Moore e Tony Curtis. Ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. definisce gli stop and go di Lega e M5S sulla strada di un governo insieme «un teatrino vergognoso, disdicevole». E attacca: «Ogni giorno a inseguire le dichiarazioni di questi ragazzi». Un inseguimento assurdo perché, a suo dire, Salvini e Di Maio sono «due apprendisti stregoni, roba che non si è mai vista». Poi puntualizza: «Noi abbiamo perso la capacità di arrabbiarci e indignarci, ma dirlo con chiarezza aiuta: tutto questo è surreale». Quello di Calenda è solo il tentativo estremo di rianimare il Pd. A suo giudizio questo è il momento giusto perché la crisi può essere l’occasione per ricompattare i democratici dopo settimane di tensione, paure e spaccature interne. Non a caso circolano voci di telefonate tra i vertici dem, una sorta di tregua per non finire definitivamente nel burrone. «C’è un punto importante da chiarire. Noi eravamo in una situazione di bonaccia finanziaria, ci siamo auto inflitti una crisi finanziaria perché – nel tentativo di formare un governo M5S-Lega – abbiamo assistito ad uscite, dichiarazioni e smentite deliranti. Io sono contrario ai governi tecnici, ma un governo politico va bene se non distrugge in poche settimane i risparmi degli italiani». Lo stesso ministro Calenda ha indicato una strada: «La gravità della situazione è evidente. Dobbiamo costruire un fronte repubblicano molto ampio, che abbia un unico obiettivo: tenere l’Italia in Occidente e in Europa. Ci vuole una mobilitazione civica sul territorio che, abbandonando ogni interesse di parte e agenda personale, vada in soccorso della Repubblica».

