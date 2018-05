Brunetta lancia l’allarme “investitori stranieri”: «Preoccupati per il governo Lega-M5s»

di Redazione

«La stampa finanziaria internazionale è sempre più preoccupata dall’evolversi della situazione politica italiana, specialmente dopo aver capito che la possibilità di avere un governo a guida “populista” Lega – M5S si sta facendo via via più concreta». A sostenerlo è il deputato di Forza Italia Renato Brunetta, facendo riferimento a un editoriale del Financial Times. Nell’articolo, firmato da Wolfgang Munchau, si sostiene, riferisce Brunetta, «che l’Europa si dovrebbe seriamente preoccupare per la minaccia rappresentata dai due partiti guidati da Matteo Salvini e Luigi di Maio».

Munchau, spiegando ai suoi lettori che la coalizione di governo Lega-M5S si va ormai definendo, ricorda le posizioni «euroscettiche, se non antieuropee» espresse nel tempo dai due partiti e si chiede: «Dovremmo essere preoccupati?». «La risposta – riferisce ancora Brunetta – è molto netta: “Sì, ma non per le ragioni che si possono credere. I nuovi leader italiani hanno studiato attentamente lo scontro tra la Grecia e il resto dell’eurozona tre anni fa. Non inizieranno il loro mandato infrangendo le regole fiscali dell’Ue. Non minacceranno di lasciare l’euro. Ma dovremmo pensare a questo come a un ritiro tattico. Nessuno dei problemi per l’Italia nella zona euro è stato risolto. Non ci saranno né grandi riforme strutturali né riforme sostanziali nella governance dell’eurozona”».

Nella citazione riportata da Brunetta si sottolinea poi che «”i due partiti hanno condotto una campagna di cambiamenti radicali alle politiche economiche e sociali italiane e all’immigrazione. La Lega vuole una tassa sul reddito fisso. Five Stars ha fatto una campagna su un reddito base universale. Entrambe le parti vogliono annullare le riforme pensionistiche del 2011. La Lega vuole uno studio di fattibilità per un ‘mini-Bot’, uno strumento di debito garantito sulle entrate fiscali future che dovrebbe essere accettabile come mezzo di pagamento – in altre parole, una valuta parallela . Pensata come un modo per uscire dalla zona euro senza uscire dalla zona euro. Queste promesse, se attuate in toto, non sono coerenti con lo spirito o le regole dell’Ue“».

Ma Brunetta non si limita a riportare le riflessioni del FT e cita anche «la piattaforma Bloomberg.com, la più seguita dagli investitori di tutto il mondo», che «apre per il terzo giorno consecutivo con il rischio “populismo” in Italia, scrivendo che “alla fine, l’Italia ha ceduto alle forze del populismo”. L’Italia, quindi, padre fondatore dell’Europa – commenta il deputato di Forza Italia – è ormai vista dalla stampa estera come lo Stato più anti-europeo tra tutti i Paesi membri dell’Unione, la principale fonte di preoccupazione per il futuro del Vecchio Continente». Un fatto che, per l’esponente azzurro, «non è certamente un buon biglietto da visita per i grandi investitori internazionali i quali, ne siamo certi, cominceranno presto a scommettere nuovamente al ribasso sul nostro Paese».