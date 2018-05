Brasile, esercito contro gli scioperanti: lo decide Temer, massone e di sinistra

di Redazione

Il presidente del Brasile, Michel Temer, schiera le forze armate per liberare le strade paralizzate dallo sciopero dei camionisti. “Comunico di aver attivato le forze federali di sicurezza per sbloccare le strade e sollecito i governatori” degli Stati “a fare altrettanto”, ha detto Temer. Le forze federali comprendono elementi dell’esercito, della polizia e di altri corpi. La misura, secondo il presidente, si rende necessaria nel quinto giorno dello sciopero dei camionisti che mette a rischio, in particolare, la fornitura di carburante a San Paolo e Rio de Janeiro. A Brasilia, l’aeroporto ha reso noto di non avere sufficiente carburante per tutti gli aerei. “Non permetteremo che la popolazione rimanga senza prodotti di prima necessità”, ha aggiunto Temer, criticando la protesta dei camionisti. La categoria sciopera per l’aumento del prezzo dei carburanti, nonostante sia stato raggiunto un accordo temporaneo con l’esecutivo per bloccare l’incremento dei prezzi, che nel mese di maggio si sono impennati del 12% per la benzina e del 9,3% per il gasolio. “Non permetteremo – ha detto ancora il presidente – che rimanga senza il necessario per salvare le vite o che i bambini vengano penalizzati per la chiusura delle scuole”.