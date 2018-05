Brambilla contro Raggi: pecore tosaerba? È sfruttamento degli animali

di Redazione

Dove non arriva il servizio Giardini si metteranno al lavoro, brucando l’erba, ovini e bovini. L’annuncio dell’assessore all’Ambiente del Comune di Roma durante una diretta su Fb ha scatenato l’ironia dei social ma anche le lamentele degli animalisti. In primis si è scagliata contro il Campidoglio Michela Vittoria Brambilla, presidente del Movimento animalista. «Con queste dichiarazioni pastorali dell’assessore “competente” si prendono in giro i cittadini — ha detto Brambilla — inaugurando un nuovo genere di sfruttamento degli animali, sommamente politico: quello attuato per nascondere l’incapacità amministrativa, cioè la mancanza di un progetto serio di riorganizzazione e potenziamento del Servizio Giardini. Meglio affidarsi quindi a bovini e ovini, in attesa di reclutare anche i caprini, e poco importa se il traffico li spaventerà o li stresserà». Secondo l’assessore Pinuccia Montanari sarebbe stata proprio Virginia Raggi a sollecitare l’uso delle pecore come tosaerba, riprendendo una sperimentazione già in atto a Berlino. Ma senza guardare oltre i nostri confini c’è chi ricorda, e lo fa il Corriere, che quando era presidente della Provincia di Treviso il leghista Luca Zaia provò ad arruolare gli asini per lo sfalcio dell’erba alta. Esperimento non riuscito visto che gli animali si rivelarono poco “produttivi”.