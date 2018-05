Bolzano: polemiche per l’assunzione dell’ex senatrice Pd compagna dell’assessore

di Redazione

“Esistono due parole evidentemente poco conosciute al Partito democratico: opportunità e decenza. Il caso dell’assunzione da parte della Provincia di un addetto stampa e marketing nella persona di Francesca Puglisi, compagna di vita, come riferisce oggi il quotidiano Alto Adige, del sottosegretario Gianclaudio Bressa, impone un chiarimento da parte della Giunta provinciale, composta anche da un assessore del Partito Democratico”. A lanciare l’accusa è Alessandro Urzì, consigliere della provincia di Bolzano e della regione Trentino Alto Adige con il movimento l’Alto Adige nel Cuore – Fratelli d’Italia.

“Un precisazione – aggiunge Urzì – oltre che sul rispetto delle regole formali, fra queste quella del possesso del patentino, chiesto con esasperazione anche per i netturbini in Alto Adige ma stranamente ritenuto superfluo per la senatrice Puglisi, ma anche sull’opportunità di una scelta che ha creato sconcerto a partire dai giornalisti altoatesini che in grande numero sognavano quel posto”. L’esponente di FdI annuncia inoltre un’interrogazione per sapere “per quanto tempo sia stato pubblicato il bando sui siti istituzionali della Provincia e perché di esso non sia stata fatta alcuna altra forma di promozione: sarebbe stato interesse della Provincia avere più candidati. Appare sospetto anche il fatto che si siano presentati solo in due, di cui uno senza prendere poi parte ai colloqui.