Berlusconi, l’Anm ingoia il rospo: «Leggeremo la sentenza con attenzione»

di Redazione

Berlusconi, l’associazione magistrati ingoia il rospo. «Da tecnici leggeremo con attenzione il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ma non chiedeteci di commentarlo perché l’Anm non entra mai nel merito dei provvedimenti giudiziari, non è nel nostro stile e non spetta a noi farlo». Raggiunto telefonicamente dall’AdnKronos, Francesco Minisci, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, commenta così la riabilitazione del leader di Forza Italia