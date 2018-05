Berlusconi: il premier? Dio ce la mandi buona… E rilancia l’elezione diretta

di Redazione

“Credo che il governo si farà. E noi saremo lì con grande attenzione per far sì che ciò che non va per l’Italia non venga portato avanti, mentre voteremo ciò che è favorevole per l’Italia”. Lo ha detto Silvio Berlusconi in un’iniziativa elettorale ad Aosta per le regionali in Valle d’Aosta. L’ex premier si è detto deluso da quanto letto del programma M5S-Lega, in cui, ha detto, “non c’è quello che vogliamo, e c’è quello che non vogliamo”. “Noi di Forza Italia saremo all’opposizione” del nascente governo M5S-Lega. ”Sarà un’opposizione sensata, critica, ma non a tutti i costi”, ha assicurato. “Vedremo chi sarà proposto come presidente del Consiglio ma non vediamo nessuno che lo possa fare con l’autorevolezza auspicabile”, ha commentato Berlusconi, che ha aggiunto: “Sembra che fra un giorno o due verrà fuori il nome” del premier del governo M5S-Lega, “che Dio ce la mandi buona…”. “Speriamo -ha sottolineato – che i nostri amici della Lega siano in grado di resistere ed evitino che arrivino in Parlamento proposte di legge” dei cinque stelle “che siano originarie della loro invidia sociale”. Infine Berlusconi ha espresso il suo rammarico: “Sono dispiaciuto perché il Presidente della Repubblica non ci ha dato la possibilità di presentare il nostro programma” in Parlamento. Infine, dice Berlusconi, “abbiamo già pronta la nostra proposta di riforma costituzionale: elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini”. “Abbiamo assistito a 300 cambi di casacca in Parlamento, da parte di chi ha tradito il voto. E’ inaccettabile – ha sottolineato – e dobbiamo introdurre in Costituzione il concetto di vincolo di mandato”. Giorgia Meloni ironizza: “Oggi Berlusconi chiede l’incarico per formare il governo? Ognuno dice la sua… c’è grande confusione sotto il cielo. Se si aprisse la possibilità di un incarico per il centrodestra l’incarico lo chiederemmo per Salvini”. Lo afferma la presidente di Fratelli d’Italia nel corso di una diretta sulla sua pagina Facebook. “Berlusconi di nuovo alla presidenza del Consiglio? Diciamo che andrebbe bene un po’ di ricambio…”, chiosa ancora la parlamentare.