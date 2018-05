Berlusconi: «Governo? Mi auguro che duri se fa qualcosa di buono»

di Redazione

Il governo Lega-M5S si farà? «Difficile fare previsioni: mi auguro che duri se potrà fare qualcosa di buono per il Paese, in caso contrario, meglio ridare la parola agli italiani al più presto»: così afferma Silvio Berlusconi in una intervista rilasciata alla Gazzetta Matin in vista della visita di domani ad Aosta per le regionali di domenica. «In ogni caso, -spiega il Cav- sul nostro ruolo non ci sono dubbi: ne resteremo fuori e non lo sosterremo, se non su singoli punti -se vi saranno- che riterremo utili per il bene degli italiani».