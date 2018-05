Berlusconi: «FI non voterà la fiducia a Cottarelli. Centrodestra unito è vincente»

di Redazione

FI voterà “no” alla fiducia al governo Cottarelli. Il giorno dopo il fallimento del governo giallo-verde Silvio Berlusconi annuncia con una nota che non darà il suo sostegno all’esecutivo neutrale targato Cottarelli, voluto dal Quirinale. Il Cav non intende rompere l’alleanza con Matteo Salvini e Giorgia Meloni e rilancia l’unità del centrodestra alle prossime elezioni senza escludere una sua discesa in campo alle politiche ora che è stato “riabilitato”ed è di nuovo candidabile.

Il leader azzurro è convinto che ”alle prossime elezioni” non ci sia ”altra soluzione che quella di una coalizione di centrodestra unita con FI, FdI e Lega” e per la prima volta non chiude la porta alla possibilità di candidarsi. Una coalizione unita, assicura, è ”destinata sicuramente a prevalere anche per la possibilità di una mia candidatura”. Una mossa, quella di dare la disponibilità a correre in prima persona in caso di voto anticipato, raccontano, per rivendicare la sua leadership e il peso politico di Forza italia.

Ancora una volta, insomma, Berlusconi (che oggi avrebbe sentito al telefono Salvini), preferisce la coabitazione, anche forzata, con il segretario di via Bellerio, piuttosto che restare fuori dai giochi, appoggiando un ‘governo del presidente’ guidato dal tecnico Cottarelli.