Barbara D’Urso rischia grosso: il suo Grande Fratello è una casa a luci rosse

di Redazione

Ancora. Sesso, palpatine, natiche e seni al vento. Quello che non avremmo mai voluto vedere si sta materializzando in questa edizione del Grande Fratello che passerà alle cronache come la casa a luci rosse che più rosse non si potrebbe. Ma non finisce qui. La padrona di Casa Barbara D’Urso sta dando corso al GF più “gay friendly” di tutti i tempi. Il sito specializzato sull’argomento, BitchyF, segnala dei video che sono tutto un programma. Palpeggiamenti a non finire, mani dentro i pantaloni, palpate nelle zone intime, grattini e baci sul collo, sul petto e sulle mani: protagonisti, un Angelo Sanzio furi controllo e i concorrenti Filippo e Matteo. In queste sequenze Angelo Sanzio, detto il “Ken umano”, concorrente dichiaratamente omosessuale, ha tentato di mettere le mani nei pantaloni di Matteo, che visibilmente infastidito, lo ha stoppato. Poi ha attaccato con l’altro concorrente, bacini sul collo e sul petto, ammiccamenti vari. Il senso della misura è andato perso abbondantemente. Precedentemente, Angelo aveva provato con Filippo, dichiarandogli disinvoltamente che aveva belle natiche tutte da mordere. Il concorrente non si è dimostrato particolarmente infastidito. E’ francamente troppo. Francamente imbarazzante.

Tra palpate, ammiccamenti e doppi sensi, la casa della D’Urso si sta screditando ora dopo ora. Cosa farà la conduttrice ora che la furia Costanzo –ma anche degli spettatori- ha fatto cadere il suo colpo di grazia? (Per vedere il video cliccare qui).

Barbara D’Urso rischia grosso, ecco la scure della stroncatura di Maurizio Costanzo, che ha scritto: “Il grande regista Alfred Hitchcock nel 1954, firmò un film dal titolo “La finestra sul cortile”. Fu un grande successo. Come lo è adesso il Grande Fratello, che si potrebbe chiamare «La finestra sulla discarica». Dall’inizio del programma le scene hot si sono via via moltiplicate. Solo pochi giorni fa la concorrente Mariana, che spesso e volentieri si mostra piuttosto svestita, era apparsa di buon mattino sotto alla doccia come mamma l’ha fatta. Con il regista del programma che ha indugiato a lungo sul lato B della concorrente e non solo.