Bar Straf – Milano

di Redazione

Bar Straf

Via San Raffaele, 3 – 20121 Milano

Tel. 02/805081

Sito Internet: www.straf.it

Tipologia: cocktail bar

Prezzi: drink 10€, calice di vino 10/15€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Calo di voto per questo locale che, a nostro avviso, antepone l’apparenza alla forma. I grandi classici la fanno da padrone nella lista dei cocktail proposti, ma ricerca e personalizzazione pressoché inesistenti, ci portano a pensare questo sia un luogo più adatto a una sosta veloce, piuttosto che un locale dove celebrare il rito dell’aperitivo. Dalla lista poco accattivante abbiamo optato per un Elder Dream (a base di Aperol, elder flower liquor, greapefruit juice) che è risultato eccessivamente dolce e squilibrato nella suo insieme. Ad accompagnarlo c’è un piccolo buffet di stuzzichini, tra cui crocchette di patate, couscous di verdure e pane per accompagnare gli affettati misti, il cui livello qualitativo è appena sufficiente, ma nulla di più. Peccato, perché con la bella vista sul Duomo di Milano, potrebbe giocarsi meglio le sue carte.

AMBIENTE

La location rispecchia alla perfezione l’anima modaiola del locale: arredamento di design, pareti dai toni scuri a contrasto con i colori accesi di alcuni elementi d’arredo; all’esterno un piccolo dehor.

SERVIZIO

Personale gentile e disponibile.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –