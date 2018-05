Autista di scuolabus ha un infarto: mette in salvo i bimbi e poi muore

di Davide Ventola

Nonostante l’infarto in atto ha avuto la prontezza d’animo di pensare prima ai suoi piccoli viaggiatori. Protagonista della vicenda Sante Quaranta, 65 anni, autista eroe di uno scuolabus a Fasano. Sante, mentre era alla guida del mezzo e ha avuto il sangue freddo di accostarsi per mettere in salvo i bambini prima di perdere conoscenza. Purtroppo, nonostante l’immediato intervento di un’ambulanza del 118, per Sante non c’è stato nulla da fare.

Sante Quaranta, l’autista eroe è morto sull’ambulanza

Sante Quaranta era questo molto conosciuto a Fasano perché era anche ufficiale e direttore di gara della cronoscalata “Coppa Selva di Fasano”. L’uomo è stato prima soccorso sul posto e poi trasferito d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi. Il suo cuore ha cessato di battere durante la disperata corsa in ospedale.

Tutti illesi i bimbi sullo scuolabus

Sul posto si sono recati anche i carabinieri e gli agenti della Polizia locale. Per i piccoli occupanti dello scuolabus solo un grande spavento, ma nessun danno. Grazie all’autista eroe, che con l’infarto in atto è riuscito a condurre l’autobus fino alla prima piazzola senza sbandare o scontrarsi con le auto che viaggiavano in senso opposto.