Anziana morta in casa: era riversa sul pavimento in un lago di sangue

di Redazione

Anziana morta in casa. Sangue sulle scale, il corpo privo di vita di un’anziana donna – una 87enne – riverso sul pavimento in una stanza della sua abitazione: è giallo a Cagliari, nel quartiere Villanova della città sarda, dove una donna è stata trovata morta in casa in via San Saturnino.

Sul posto si sono immediatamente recati gli uomini delle Volanti e la Squadra Mobile della Questura di Cagliari che hanno effettuato i rilievi insieme alla Scientifica ed al medico legale. Sulle scale dell’abitazione sarebbe stato trovato molto sangue, l’elemento cardine su cui si è concentrato da subito l’interesse investigaitovo e l’operato della scientifica in cerca di tracce e di un perché per questa morte. Forse il drammatico esito di un’emorragia? Forse la tragica conseguenza di una morte violenta? Stando alle prime indiscrezioni filtrate da quel poco che trapela sul caso, dopo i primi rilievi sembrerebbe altamente probabile che il decesso della donna sia dovuto a cause naturali. Si attende il referto dell’analisi anatomo-patologica. Al momento, però, secondo una prima ricognizione sul cadavere, l’anziana donna, che soffriva di numerose patologie, avrebbe avuto un’emorragia e avrebbe tentato di guadagnare l’uscita di casa, purtroppo invano. Il sangue è quindi fuoriuscito copiosamente verso l’esterno, destando l’allarme dei passanti che hanno avvisato il 113. Caso chiuso essendo escluso il dolo.