Antonini – Roma

di Redazione

Antonini

Via Sabotino, 19/29 – 00195 Roma

Tel. 06/3725052

Sito Internet: www.antoniniroma.it

Tipologia: bar / pasticceria

Prezzo: caffè 1€, cappuccino 1,20€, lieviti 0,80€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

Storico bar pasticceria a due passi da Piazza Mazzini che fin dal 1927 accoglie clienti che desiderano trovare qualcosa di goloso, fare una pausa anche di lavoro o anche per acquistare il classico vassoio di paste. La variegata proposta di pasticceria passa dalle torte ai mignon, dalla biscotteria alla cioccolateria. Sul fronte del salato sono a disposizione un buon numero di preparazioni che accontentano soprattutto chi ha bisogno di una pausa veloce, così sono disponibili sia piatti espressi come lasagne e pasta in vari condimenti fino ai secondi a base di carne, pesce e verdure, oltre ciò sono ovviamente disponibili varie tipologie di panini e tramezzini. Anche quest’anno lo abbiamo provato a colazione grazie alla discreta offerta di lieviti di varie tipologie. Nel nostro caso abbiamo gustato i cornetti classici, più piccoli della media romana, di buona fragranza e farciti con una crema pasticciera alla vaniglia di discreta fattura e con una gustosa crema al cioccolato. Deludente invece il cappuccino, poco schiumato e troppo liquido, meglio concentrarsi sul caffè risultato quest’anno abbastanza equilibrato e solo leggermente sottoestratto.

AMBIENTE

Risulta luminoso grazie alle grandi vetrate che si affacciano sulla strada. I colori oro e rosso richiamano uno stile retrò, di discreta eleganza ma abbastanza datato.

SERVIZIO

Si presenta sempre professionale anche se poco empatico e abbastanza diffidente con i clienti non abituali.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –