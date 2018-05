Annuncio a pagamento contro il governo M5S-Lega. Poi si scopre che è di un fan di Renzi

di Robert Perdicchi

Un annuncio a pagamento su una pagina del quotidiano Repubblica per chiedere a Luigi Di Maio e Matteo Salvini di venire allo scoperto sul fronte euro o no euro. A rivolgere la domanda diretta ai due leader M5S-Lega in odor di governo è Lupo Rattazzi, imprenditore nonché rampollo della famiglia Agnelli. «Senatore Matteo Salvini, Onorevole Luigi Di Maio – scrive Rattazzi- nel famoso ‘Piano B’, contenuto nella guida pratica per l’uscita dell’italia dall’Euro (presentata ad un convegno della Link University Campus a Roma e pubblicata su ‘Scenari Economici’ nel 2015) alla cui stesura collaborò il prof. Paolo Savona, si ammette candidamente che: 1) dopo la svalutazione che ne conseguirebbe il potere d’acquisto dei salari subirebbe un calo per 2 anni (pag 58); 2) a beneficiarne invece sarebbero le ‘fasce medio-alte della popolazione’ (cioè i ricchi che si possono permettere di possedere investimenti esteri) (pag 59). Domanda: ma voi queste cose le avete raccontate al vostro elettorato, soprattutto a quello che vive di salari e pensioni?».

Matteo Renzi, sui social, esulta: «Comprare ua pagina di giornale per fare una domanda semplice semplice al governo. Chissà se risponderanno. Il tempo è galantuomo amici. Buona giornata a tu». Guarda caso… Ma chi è Lupo Rattazzi? Non è che per caso è un amico di Matteo? Ovviamente sì, nulla accade per caso.

Basti dire che un anno e mezzo fa Rattazzi era in prima fila sul sì al fallimentare referendum del governo Renzi, a capo nientepopodimeno che che comitato dell’Argentario per il sostegno alla riforma elettorale. «Il dott.Rattazzi, acceso sostenitore della riforma costituzionale Boschi-Renzi, si dice fiducioso sull’esito del referendum e rende noto che il comitato si impegnerà ad organizzare iniziative di promozione del sì rivolte alla popolazione, allo scopo di ottenere una maggiore sensibilizzazione al voto ponderato e consapevole», scrivevano i giornali locali prima del flop più drammatico della storia della sinistra e di Renzi…