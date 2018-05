Ancora sangue in Libia: l’incapace al Serraj conduce il Paese nel baratro

di

Il governo del premier libico Fayez al-Serraj ha condannato – perché altro non può fare – l’attacco sferrato ieri contro la sede dell’Alta Commissione elettorale a Tripoli, parlando di ”attentato suicida”. Il bilancio dell’azione, rivendicata dall’Isis, è secondo il ministero degli Interni di Tripoli di 14 morti, compresi i due attentatori suicidi, e di sette feriti. Un terzo aspirante attentatore suicida è stato arrestato dalle Forze speciali. Tra le vittime si contano uomini della sicurezza, che hanno fronteggiato gli attentatori, e personale della Commissione elettorale. Per il governo di Tripoli – che non controlla neanche Tripoli – si è trattato di un “efferato e sanguinoso attacco terroristico”, di un “disperato tentativo di far deragliare il processo democratico”. L’attacco, afferma una nota rilanciata dalla Bbc, “non ci distoglierà dall’andare avanti lungo questo percorso scelto dal popolo”. Secondo il ministro dell’Interno Abdel-Salam Ashur, citato dall’agenzia di stampa Dpa, sono dieci i morti tra lo staff della Commissione elettorale. Le altre due vittime sono due agenti della sicurezza. “C’è stato uno scontro a fuoco tra la sicurezza e gli assalitori prima che questi ultimi si facessero esplodere”, ha detto Ashur durante una conferenza stampa a Tripoli. Nella rivendicazione dell’Isis rilanciata dall’organo di propaganda Amaq si afferma che il duplice attacco è arrivato in risposta a un recente messaggio del portavoce del gruppo, Abu al-Hassan al-Muhajir, che ha minacciato attacchi contro “i seggi degli infedeli e i loro sostenitori”. La commissione elettorale libica sta registrando gli elettori in vista delle elezioni generali che l’Onu spera si tengano entro dicembre, a sette anni dalla fine del governo di Muammar Gheddafi. A marzo la Commissione elettorale aveva reso noto che in vista del voto si erano registrati quasi 2,5 milioni di libici e il capo della Commissione, Emad al-Sayeh, ha assicurato che il database non è stato danneggiato dall’attacco. “I dati relativi alla registrazione degli elettori e alla preparazione del voto sono salvi – ha assicurato durante la conferenza stampa con il ministro dell’Interno – L’attacco non ha indebolito la Commissione né intaccato la sua capacità di gestione di future elezioni”.