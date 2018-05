Anche De Benedetti se la prende con Savona: è un ideologo antitedesco

di Redazione

Quello di Moody’s che minaccia di declassare l’Italia non è un “ricatto” secondo Carlo De Benedetti che conversando con l’Ansa difende l’operato dell’agenzia di rating: “Le agenzie di rating fanno il loro mestiere – ha detto – non c’è nessun complotto giudaico massonico, fanno semplicemente le loro considerazioni quando vedono l’ipotesi di un governo sovranista e populista“ . Non contento, De Benedetti ha anche rivolto critiche severe a Paolo Savona, ritenendo giustificata l’opzione di quanti, a cominciare dal presidente Mattarella, non lo vogliono ministro: Lo conosco benissimo perché quando sono stato vicepresidente di Confindustria lui era direttore generale – ha spiegato – è una persona assolutamente perbene ed è una persona competente…” . C’è però un “ma”. “È un ideologo antitedesco, tutti dicono che è anti euro, no lui è antitedesco e con una simile posizione non può fare il ministro dell’Economia“ . Nel suo intervento l’Ingegnere se l’è presa anche con con i libri di Savona: “Uno che parte dalla triplice alleanza dell’Ottocento per arrivare alla moneta unica e dice che i tedeschi ci hanno sempre messo sotto e quindi bisogna ribellarsi ai tedeschi, è chiaro che non può fare il ministro dell’Economia” .