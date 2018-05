“Amici” come l’Isola e il Gf: le canne, poi gli insulti. La Celentano nel mirino

di

Amici 17 finisce ancora una volta nella bufera. Com’è accaduto all’Isola dei famosi e al Grande Fratello. Gli allievi del talent show di Maria De Filippi non hanno imparato la lezione: a gennaio erano stati mandati per punizione a pulire le strade di Roma dopo aver organizzato un party con le canne. C’erano state esplusioni e polemiche. Sembrava che avessero capito che in tv (e nella vita) bisogna avere comportamenti corretti. Invece no. E ancora una volta hanno dato il peggio, questa volta con insulti a raffica contro Alessandra Celentano. I futuri artisti Luca, Valentina e Zic hanno insultato la professoressa di danza che aveva appena elogiato il loro collega Bryan. «Ma vaff…», »’sta a dì ‘na marea di stro…». E ancora: «Siamo arrivati al punto che per andare avanti in questo posto ha bisogno di essere difeso da un’arpia e diventare un caso umano».

“Amici”, Alessandra Celentano replica agli insulti

La Celentano, una volta riascoltate le registrazioni, ha voluto rispondere ufficialmente ai tre ragazzi: «La cosa che voi avete frainteso sempre è che io non parlo mai di voi come persone. Mentre voi parlate di me come persona. Io parlo di voi come ballerini. Valentina, tu sei sola e ti manca tuo figlio, ma è stata una tua scelta quella di venire qui puoi decidere di andar via quando vuoi. Le offese che avete fatto sono assolutamente sul personale. Non è la prima volta che succedono queste cose, quindi se anche voi mi chiedete scusa ora a me non mi interessa. Tanto che io non chiedo neanche l’eliminazione perché aspetto che voi veniate eliminati per la danza».