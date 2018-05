Alleanze, Salvini si tiene (al momento) le mani libere: «FI? Ci penserò. M5S? Vedremo»

di Redazione

Sulla alleanze in vista delle prossime elezioni politiche (probabilmente in settembre) Matteo Salvini si tiene al momento le mani libere. «Forza Italia? Siamo fuori dai Mondiali….Per quanto riguarda la politica, chiedete a Berlusconi…». Così il leader della Lega, ospite di Pomeriggio Cinque, risponde a chi gli chiede lumi a proposito delle future intese politiche del Carroccio. «Alcune dichiarazioni di esponenti di FI sono state spiacevoli -mi hanno detto brutto, traditore, irresponsabile, razzista- io ho tenuto salda l’alleanza anche quando mi promettevano ministeri perché non tradisco, e poi mi vomitano addosso tutto questo. Ci penserò, ti dico questo…». Il leader non s sbilenca nemmeno riguardo al M5S. Un’alleanza con i pentastellati? «Ora sono incazzato come un bufalo, deluso e amareggiato, vedremo… sicuramente il lavoro portato avanti in queste settimane non è stato inutile». «Ero partito – ammette Salvini con diffidenza, ti posso dire che abbiamo lavorato bene? Ho visto persone serie, disposte ad ascoltare e e cambiare idea. Se poi questa diventerà un’alleanza di governo lo vedremo nelle prossime settimane, sicuramente siamo persone liberi e senza ricatti».