Al ministero dell’Economia l’ennesimo banchiere? Il Colle pronto a brindare…

di Monica Pucci

Tutti a Roma: da Matteo Salvini a Luigi Di Maio, da Giorgia Meloni, fino al possibile premier Giuseppe Conte, in queste ore partecipano a una ridda di incontri e di consultazioni per provare a trovare la quadra su un possibile governo “politico” che includa anche il professor Paolo Savona, ma non al dicastero dell’Economia, a causa dei veti del Colle, che a quanto pare vedrebbe di buon occhio il nome di un ennesimo banchiere, l’ex direttore generale di Bankitalia Pierluigi Ciocca, che sarebbe in pole position per quella poltrona così delicata, da vero europeista convinto.

Il segretario della Lega ha intanto cancellato la girandola di impegni in Lombardia previsti nella giornata di oggi – il primo a Barreggio – per volare nella Capitale e valutare la proposta di Luigi Di Maio: spostare Paolo Savona, nome su cui si è inceppato il governo giallo-verde, dalla casella del Mef a un altro dicastero, promuovendo al Tesoro un nome della “stessa caratura e libertà” del professore euro-scettico. Il leader del Carroccio potrebbe incontrare oggi il capo politico dei 5 Stelle che spiegano come l’incontro non sia ancora in agenda, ma è possibile si tenga già nelle prossime ore. Annullati anche i due appuntamenti elettorali previsti oggi in Puglia per Giorgia Meloni, presidente nazionale di Fratelli d’Italia, che potrebbe accettare il ministero della Difesa entrando al governo con il suo partito. Incontro informale, questa mattina, al Quirinale, tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Anche professore Giuseppe Conte, docente di diritto privato, questa mattina non ha tenuto lezione ai suoi studenti di diritto privato al polo universitario di Novoli, a Firenze, ed è stato sostituito da un suo assistente. Conte è rimasto a Roma, forse in attesa degli sviluppi delle trattative. Roberto Fico, presidente della Camera, ha invece sentito Mattarella per telefono.