Aereo di linea vola troppo basso sulle case: panico a Bristol (video)

di Federica Parbuoni

Ha scatenato il panico a Bristol, in Gran Bretagna, un test di volo non annunciato. Gli abitanti della città nel Sud dell’Inghilterra giovedì si sono visti planare sulle teste un aereo di linea che volava così basso che, come sintetizzato da un testimone, «si poteva vedere il pilota». Numerose testimonianze di cosa hanno pensato gli abitanti in quei difficili momenti sono state affidate ai social. «Ero a casa da sola con i bambini, sembrava che stesse per schiantarsi», ha riferito una donna, mentre un altro testimone ha parlato del «panico» della madre anche lei sola in casa: «L’aereo era così in basso su casa sua!». E tra i post non sono mancati quelli contro le autorità e la compagnia aerea, il cui senso era più o meno sempre lo stesso: «Che cosa stupida da fare senza avvertire la popolazione!».

«Non sempre è possibile avvertire la popolazione, perché alcuni test vengono decisi all’ultimo momento», ha spiegato un portavoce di Airbus, chiarendo che il test in questione era per la misurazione del rumore interno. «Ci sono delle regole molto stringenti riguardo quanto basso i piloti possono volare, ma loro possono arrivare a una certa altezza per fare le manovre, come simulare l’inizio di un atterraggio e preparare le manovre di atterraggio».